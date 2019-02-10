شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حَكَمًا لمباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحَكَم محمود عاشور لإدارة مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري، التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن الأسبوع 22 من الدوري الممتاز المصري.
ويعاون عاشور، هشام الدسوقي ومحمد فاروق وأمير السيد، حَكَمًا رابعًا، وكل من محمود ناجي وعاطف حسين، حَكَمًا خامسًا.
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