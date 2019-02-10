شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه الهلال السعودي وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرم محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، مع فهد الراشد، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، اتفاقه على إقامة المباراة الودية المرتقبة بين الفريقين.

واتفق الطرفان على أن تقام المباراة المرتقبة يوم ٢٢ مارس المقبل، بملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

ويسعى نادي بيراميدز إلى خوض مباريات ودية قوية خارج جمهورية مصر العربية، بعد أن استعد للدوري الممتاز بسلسلة مباريات عربية داخل مصر.

ويواصل بيراميدز، بقيادة رامون دياز، تحضيراته لمباراته المقبلة مع سموحة المقررة الخميس المقبل، ضمن الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، ويعكف المدير الفنى للفريق حاليا على الوصول باللاعبين إلى أفضل حالاتهم الفنية والبدنية قبل اللقاء المقبل لرغبته في تحقيق الفوز ليكون دفعة قوية لاستكمال المشوار بقوة.