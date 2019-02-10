شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري يصل القاهرة الإثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الطاقم التحكيمى المكلف بإدارة مباراة الزمالك وفريق نصر حسين داي بطل الجزائر، ضمن مباريات الجولة الثانية للكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب.
ويتكون الطاقم التحكيمي من الغاني دانيال لارييا، حكم ساحة، ويعاونه المساعد الأول أبيل بابا من نيجيريا، المساعد الثاني سوريو فاتسوان من ليسوتو، والحكم الرابع ساليسيو بشير من نيجيريا.
ويراقب اللقاء، التنزاني أحمد أدي مجواي دا، بينما مراقب الحكام، السوداني محمد آدم حامد.
ومن المقرر أن يصل الطاقم التحكيمي ومراقب المباراة إلى القاهرة غدًا الإثنين.
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