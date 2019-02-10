صورة جديدة لمحمد صلاح تثير رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت صورة جديدة للنجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الاحد.

ونشر صلاح صورة له عبر حسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو حليق اللحية لاول مرة له منذ احترافه في الدوري الإنجليزي.

ونالت الصورة الكثير من الإعجاب لدى رواد النجم المصري، بجانب بعض من التعليقات الفكاهية، إثر تغير شكل محمد صلاح بعد حلق لحيته.

ويترقب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي المحدد لها اليوم، الأحد على ملعب "الاتحاد" فى قمة مباريات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

محمد صلاح سيؤازر ناديه القديم تشيلسي فى مباراة اليوم، ويأمل نجم ليفربول فى خسارة مانشستر سيتى ضد الفريق اللندنى لمواصلة الاحتفاظ بصدارة الدورى الإنجليزى.

وتغلب ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة ذاتها، حيث يتصدر "الريدز" حالياً جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 65 نقطة من 26 مباراة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتى صاحب الوصافة والذى سيخوض اللقاء الـ27 فى المسابقة اليوم أمام تشيلسى.