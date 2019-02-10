الأهلي يفقد سعد سمير في مواجهة سيمبا

تأكد غياب سعد سمير، مدافع الأهلي المصري، عن لقاء فريقه ضد سيمبا التنزاني، بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشكا سعد سمير من إصابة بشد في العضلة الضامة، مما جعل الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، يستبعده في آخر لحظة قبل السفر إلى تنزانيا.

وأدى سعد سمير، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم للتخلص من آلام العضلة الضامة، صباح الأحد.

والتحق سمير بقائمة الغائبين عن لقاء سيمبا، وهم أحمد حمودي ووليد سليمان والمغربي وليد أزارو، ومروان محسن وحسام عاشور.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم فيتا كلوب الكونجولي برصيد 4 نقاط، وسيمبا برصيد 3 نقاط، ثم شبيبة الساورة الجزائري برصيد نقطتين.