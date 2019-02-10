خاميس رودريجيز: 5 نقاط تضع دورتموند تحت الضغط

يرى خاميس رودريجيز، نجم بايرن ميونخ، أن الضغط يقع حاليًا على بوروسيا دورتموند، متصدر الدوري الألماني، وذلك بعد تعثره في آخر جولتين.

وسقط دورتموند في فخ التعادل الثاني على التوالي، بعدما نجح هوفنهايم في قلب تأخره بثلاثة أهداف إلى تعادل (3-3)، أمس السبت، في الجولة الـ21 من البوندسليجا.

وتحدث رودريجيز للموقع الرسمي للبوندسليجا، قائلًا: "نحن الآن خلف دورتموند بفارق 5 نقاط، فهم يعلمون أن تعثرهم قبل أن يأتوا لمواجهتنا في أليانز أرينا، سيضعهم تحت ضغط هائل".

وأضاف: "أعتقد أننا سنواصل اللعب على أعلى مستوى، وأظن أن دورتموند هو من يشعر بالضغط الآن".

وساهم الدولي الكولومبي في فوز الفريق البافاري على ضيفه شالكه (3-1)، أمس السبت، ليقفز للمركز الثاني بعد وصوله للنقطة 45، متأخرًا بفارق 5 نقاط عن أسود الفيستيفال.