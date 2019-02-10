أرقام ميسي وسواريز تدعم برشلونة في مواجهة أتلتيك بيلباو

يخوض برشلونة مساء اليوم، مباراة مهمة أمام أتلتيك بيلباو، على ملعب سان ماميس في الجولة 23 من الليجا، حيث يسعى البارسا للفوز والابتعاد بصدارة جدول المسابقة مستغلا تعثر أتلتيكو مدريد في الديربي أمام ريال مدريد، أمس السبت.

ونجا الفريق الكتالوني من الهزيمة بمباراة الدور الأول أمام أتلتيك بيلباو، بعدما شارك نجمه ليونيل ميسي في الشوط الثاني، وتمكن من صناعة هدف التعادل لمنير الحدادي، ليصبح البلوجرانا أمام سيناريو مشابه في ظل عدم رغبة المدرب إرنستو فالفيردي في المخاطرة بالبرغوث منذ البداية، على الرغم من تواجد القائد في قائمة المباراة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لدى النجم الأرجنتيني سجل حافل مع شباك الفريق الباسكي حيث سجل 15 هدفا في مواجهات الفريقين بالليجا، كما حقق برشلونة في حضوره 18 فوزا، و5 تعادلات، دون تلقي أي هزيمة.

وأشارت الصحيفة للسجل التهديفي المميز لميسي أمام بيلباو في كل البطولات، بإحرازه 24 هدفا في 34 مباراة، في حين لم يتعرض سوى لهزيمتين الأولى في كأس السوبر الإسباني 2015، والثانية في كأس الملك موسم 2016-2017.

ويسعى متصدر قائمة هدافي الليجا لمواصلة سلسلته التهديفية المميزة في البطولة، وذلك بهز شباك الخصوم في المباراة التاسعة على التوالي، حيث سبق وأن سجل 11 هدفا في الجولات الـ 8 الماضية من الليجا.

ويتصدر ميسي قائمة اللاعبين أصحاب أفضل سلسلة تهديفية في موسم واحد بالليجا، بـ 10 جولات متتالية، وذلك بموسم 2012-2013 حينما سجل 19 هدفا، بجانب ماريانو مارتن نجم برشلونة الأسبق بموسمي 1942-1943، و1943-1944، والبرازيلي رونالدو موسم 1996-1997، بقميص البارسا.

من جانبه سيحاول الفريق الباسكي تحقيق فوزه الأول على نظيره الكتالوني منذ عام 2013، حينما انتصر بهدف نظيف في غياب ميسي للإصابة، وتمثل تلك المباراة ذكرى سيئة للبارسا حيث تلقى بعدها هزيمة مؤلمة في "كامب نو" أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي ذات السياق يدخل لويس سواريز، مهاجم برشلونة، لقاء أتلتيك بيلباو مدعوما برقم مميز أيضا، فقد خاض النجم الأوروجوياني 6 لقاءات أمام بيلباو، ولم يخسر أي مواجهة.