غاب اللاعب سعد سمير، مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن رحلة الفريق الأحمر التي توجهت إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

وكان اللاعب قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة أبعدته عن حسابات المدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي.

وأدى اللاعب جلسة تأهيل في “الجيم” صباح اليوم الأحد على هامش مران الغائبين عن رحلة تنزانيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تنزانيا فجر اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول المجموعة الرابعة برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي (2-0) وسيمبا التنزاني (5-0) بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر (1-1).

كانت هذه تفاصيل خبر «الضامة» تبعد سعد سمير عن دعم دفاع الأهلي في تنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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