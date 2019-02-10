شكرا لقرائتكم الزمالك يفتح تحقيق في "خناقة" أوباما وفرجاني ساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو نادي الزمالك علي فتح تحقيق مع لاعبا الفريق يوسف أوباما والدولي التونسي فرجاني ساسي، بعد المشادة الكلامية التي حدثت بينهما خلال مواجهة فريق النجوم أمس السبت، علي ملعب بترو سبورت وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وكشف مصدر بالزمالك، أن مسئولو الزمالك كانوا سيتغاضون عن الواقعة واعتبارها "نرفزة ملعب" الا إنهم قرروا التحقيق ومعرفة المخطئ بعد ان انتشرت الصورة علي مواقع التواصل الإجتماعي واصبحت مصدر سخرية للجميع.

ومنح الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كرستيان جروس لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم، قبل العودة والاستعداد لمواجهة تصر حسين داي بالكونفدرالية.