شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دور الستة عشر لكأس مصر مواليد 1997 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت صباح اليوم، الأحد، قرعة دور الستة عشر لبطولة كأس مصر لمواليد 1997، بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجزيرة، بحضور أحمد مجاهد ودينا الرفاعى، عضوى مجلس الإدارة، وسيد بخيت مدير إدارة المسابقات. وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: 1- الجونة × الألمونيوم 2- بني سويف × سيراميكا كليوباترا 3- المقاولون العرب × اتحاد بسيون 4- سموحة × مركز شباب الأمير 5- بتروجت × القاسمي 6- مصر المقاصة × نادي بدر 7- سبورتنج × مركز شباب فارسكور 8- طلائع الجيش × جمهورية شبين ويلتقي في دور الثمانية الفائز من المباراة (1) مع الفائز من المباراة (2) والفائز من المباراة (3) مع الفائز من المباراة (4) والفائز من المباراة (5) مع الفائز من المباراة (6) والفائز من المباراة (7) مع الفائز من المباراة (8).

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