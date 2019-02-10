شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الملاكمة يدعو وزير الرياضة ورئيس الأوليمية لحضور افتتاح البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، توجيه الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، لحضور حفل افتتاح البطولة العربية لمواليد 2001 / 2002 والمقرر له الخامسة مساء غد الاثنين فى المركز الأوليمبى بالمعادى، بالإضافة إلى يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربى للعبة، والدكتور كمال درويش رئيس الاتحاد الشرفى.

وكان غنيم أعلن عن الدول المشاركة فى البطولة العربية وهى تونس والجزائر والمغرب والإمارات والكويت وقطر والسودان وليبيا والعراق والكويت واليمن، فضلا عن مصر البلد المستضيف.