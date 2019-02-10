شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى مدرب بدرجة مصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جذب الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى، الأنظار فى مطار القاهرة عندما قام بدور المصور لالتقاط صور لعمال المهامات فى النادى الأهلى، قبل توجه البعثة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى البطولة الأفريقية.

لاسارتى حرص على التقاط الصورة بنفسه فقام بعض المتواجدين فى المطار بالتقاط هذه الصورة أثناء تقمص لاسارتى دور المصور، وتم تداولها على فيس بوك.

وغادرت بعثة الأهلى القاهرة مساء أمس متوجهة إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل.



