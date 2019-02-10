فاطمة قرنى تتوج بذهبية فزاع الدولية لرفع الأثقال البارالمبى بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت فاطمة قرنى، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال الباراليمبى، بذهبية بطولة فزاع الدولية المقام فى الإمارات فى منافسات وزن 61 كجم مسجلة رقم عالمى جديد بـ 113 كجم. كان شريف عثمان لاعب منتخب رفع الأثقال الباراليمبى حصل على ذهبية الرجال فى منافسات وزن 95 كجم برفعه ثقل 200 كجم.

وكانت رحاب أحمد فازت قد فازت بالميدالية الذهبية لوزن -50 برفع ثقل قدره 117 كجم بكأس العالم لرفعات القوى.

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