الأهلي يقترب من التجديد لأجايي

اجاى

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

اقترب مسئولو الأهلي من حسم ملف تمديد تعاقد النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

وتشهد الساعات المقبلة وضع اللمسات الأخيرة على ملف تمديد عقد اللاعب النيجيري

لفرض مزيد من الاستقرار على الفريق، وملف التجديدات والتعاقدات بعد تمديد عقد ثنائي الفريق علي معلول وكريم نيدفيد أمس، حيث أبدى أجايي ترحيبًا شديدًا بالاستمرارفي صفوف الأهلي وتمديد تعاقده لـ3 مواسم إضافية.

يذكر ان الأهلي قد أعلن عن تمديد عقد علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات مقبلة، بجانب تمديد عقد كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لينتهي بعد خمس سنوات مقبلة.