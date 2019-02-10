الأهلي يقترب من التجديد لأجايي

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اقترب مسئولو الأهلي من حسم ملف تمديد تعاقد النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.
وتشهد الساعات المقبلة وضع اللمسات الأخيرة على ملف تمديد عقد اللاعب النيجيريلفرض مزيد من الاستقرار على الفريق، وملف التجديدات والتعاقدات بعد تمديد عقد ثنائي الفريق علي معلول وكريم نيدفيد أمس، حيث أبدى أجايي ترحيبًا شديدًا بالاستمرار
يذكر ان الأهلي قد أعلن عن تمديد عقد علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات مقبلة، بجانب تمديد عقد كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لينتهي بعد خمس سنوات مقبلة.
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