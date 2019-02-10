نصر حسين داي الجزائري يصل القاهرة.. اليوم

نصر حسين داى

كتب - مصطفى جويلي

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نصر حسين داي الجزائري إلى القاهرة في السادسة من مساء اليوم الأحد

استعدادا لمواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفدراليةالأفريقية.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق الجزائري مباشرة إلى الإسكندرية استعدادا للقاء الزمالك المقررة إقامته الأربعاء المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لكأس الكونفدرالية.