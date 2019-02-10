السيتي يصطدم بتشيلسي بالدوري الإنجليزي.. وبرشلونة يواجه أتلتيك بليباو في الليجا

يلتقى توتنهام أمام ليستر سيتي، في الثالثة والنصف عصرًا، على ملعب «ويمبلي» ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز وفي نفس الجولة يواجه مانشستر سيتي نظيره تشيلسي في مباراة ساخنة فى السادسة مساءً، على ملعب الاتحاد.

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا مدرب الفريق، للفوز من أجل مواصلة الضغط على ليفربول، وتصدر الدوري، في حين يسعى تشيلسي بقيادة ماوريسيو ساري، للفوز من أجل تصحيح المسار بعدما تلقى الفريق هزيمة صادمة أمام بورنموث برباعية.

وتحدث إيدين هازارد نجم تشيلسي عن مواجهة مانشستر سيتي وأكد على قدرة فريقه في تحقيق الفوز عليهم، وقال هازارد في تصريحات لقناة تشيلسي : «المباراة ستكون مختلفة عن التي خضناها منذ

شهرين أو ثلاثة، أعتقد أن المنافس سيحصل على الكرة، مانشستر سيتي لديه هذه النوعية من اللاعبين، بينما نحن سندافع وبعدها سنسجل هدفا أو اثنين".

ويستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي، في الدوري قبل مواجهته في نهائي كأس الرابطة يوم 24 من الشهر الجاري.

وفي الدوري الإسباني، يلتقي برشلونة أمام أتليتك بيلباو في مواجهة صعبة خارج الديار، فى العاشرة إلا ربع، على ملعب سان ماميز ضمن الجولة الثالثة والعشرين.

ويرغب برشلونة في الفوز من أجل حصد الثلاث نقاط، وتعزيز صدارة الفريق، بعد التعثر أمام فالنسيا بالتعادل الإيجابي في الجولة الماضية، بهدفين لكل من

الفريقين.

وستكون مواجهة صعبة للفريق الكتالوني في ظل تحسن أداء أتليتك بليباو تحت قيادة جاريتانو مدرب الفريق، وقال أوسكار دي ماركوس مدافع بيلباو عن المباراة أمام البرسا: «يجب أن ندخل كل جولة ونحن مستعدون لأي شيء، منطقة الهبوط قريبة للغاية، يجب أن نحافظ على قوتنا».

في حين تحدث إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة قبل مواجهة فريقه السابق، قائلًا : «إذا كان ميسي جاهزا سيلعب في سان ماميز، إذا لم يكن كذلك، فلن يشارك».

وعاد عثمان ديمبلي لاعب برشلونة من الإصابة وشارك في التدريبات الجماعية ليكون جاهزًا للمشاركة بعد استبعاده في المباراة الماضية، في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بكأس ملك إسبانيا، بينما سيغيب خوردي ألبا عن المباراة بسبب الإصابة.

وفي الدوري الإيطالي، يواجه يوفنتوس نظيره ساسولو، في السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين وفي نفس الجولة يلتقي ميلان أمام كالياري، في التاسعة والنصف، على ملعب سان سيرو.