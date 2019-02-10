تأجيل لقاء الأهلى وبيراميدز..و3 ملفات ساخنة على مائدة الجبلاية اليوم

الاهلى وبيراميدز

كتب- ايهاب محروس

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة اجتماعاً هاماً اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات الهامة على رأسها الرد على بيان النادى الأهلى، ونتيجة التحقيق مع حسن السندبيسى الحكم الخامس فى مباراة الأهلى وحرس الحدود، وآخر ترتيبات الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها يوم 23 فبراير الجارى والبنود المقترحة فى لائحة النظام الأساسى الجديدة.

وأعلن اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز، لأجل غير مسمى، فى محاولة لإنهاء الخلاف بيت أهل القمة؛ بسبب المؤجلات.

وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمى له: «بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدورى الممتاز، قررت

اللجنة تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالى إلى موعد بعد مباراة الأهلى والزمالك مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلى) وفقاً لترتيب المباريات فى الجدول المعلن للمسابقة».

وكان اتحاد الكرة يدرس استبدال مباراة الاهلى وبيراميدز فى الدورى لتقام فى بينهما فى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر قبل أن يعلن مجلس الأحمر رفضه القاطع استبدال اللقاء والإصرار على خوض مبارياته بنفس ترتيبها فى الجدول المعلن مسبقاً.