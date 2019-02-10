تأجيل لقاء الأهلى وبيراميدز..و3 ملفات ساخنة على مائدة الجبلاية اليوم

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يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة اجتماعاً هاماً اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات الهامة على رأسها الرد على بيان النادى الأهلى، ونتيجة التحقيق مع حسن السندبيسى الحكم الخامس فى مباراة الأهلى وحرس الحدود، وآخر ترتيبات الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها يوم 23 فبراير الجارى والبنود المقترحة فى لائحة النظام الأساسى الجديدة.
وأعلن اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز، لأجل غير مسمى، فى محاولة لإنهاء الخلاف بيت أهل القمة؛ بسبب المؤجلات.
وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمى له: «بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدورى الممتاز، قررت
وكان اتحاد الكرة يدرس استبدال مباراة الاهلى وبيراميدز فى الدورى لتقام فى بينهما فى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر قبل أن يعلن مجلس الأحمر رفضه القاطع استبدال اللقاء والإصرار على خوض مبارياته بنفس ترتيبها فى الجدول المعلن مسبقاً.
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