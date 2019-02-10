رياضة | اللجنة الأولمبية تحسم قضية رئيس الزمالك ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الأولمبية تحسم قضية رئيس الزمالك ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف العميد يحيي دعبس عضو اللجنة الأوليمبية المصرية عن موقفهم بشأن شكوى الأهلي ضد رئيس الزمالك على خلفية حضوره اجتماع الاتحاد المصري الأخير لكرة القدم.

وقال دعبس في تصريحات خاصة: "حتى الآن لم تصلنا شكوى من النادي الأهلي وحال وصولها سنقوم بمخاطبة الاتحاد لمعرفة هل الجلسة ودية أم رسمية".

وتابع "أرى أن الجلسة الأخيرة لم تكن رسمية لان الجبلاية لم ترسل لنا من الأساس محضر الاجتماع والقرارات كما هو متبع ولم يكن هناك جدول أعمال لكنها في الأساس كانت ودية لحل بعض المشاكل والأزمات الموجودة".

وأكمل "اللجنة الأوليمبية ليست طرف في الأمر في الأزمة الموجودة".