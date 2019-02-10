رياضة | العين يسعى لاستعادة توازنه أمام الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العين يسعى لاستعادة توازنه أمام الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقام اليوم الأحد مباراة العين والوحدة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر لدوري الخليج العربي، نظراً لمشاركة العين في مونديال الأندية، ويحتضنها إستاد هزاع بن زايد.
وفقد "الزعيم" نقطتين مهمتين في سباق الصدارة، بعد أن تعادل سلبياً على ملعبه في الجولة الماضية مع الإمارات صاحب المركز الثالث عشر، في أول مباراة يخوضها الفريق بعد رحيل مدربه زوران ماميتش وإسناد المهمة إلى زيليكو سوبيتش.
ويتأخر العين (29 نقطة) بفارق خمس نقاط كاملة عن المتصدر الشارقة.
ويتطلع العين إلى تجاوز التعثر أمام الإمارات في الجولة الماضية، وحصد الثلاث نقاط على حساب الوحدة، للحفاظ على آماله في التنافس على لقب الدوري الذي يحمل لقبه.
وعلى الطرف الآخر، قدم "العنابي" انطلاقة مثالية للدور الثاني، بفوزه في الجولة الماضية خارج ملعبه على اتحاد كلباء بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس من الترتيب.
ويحاول الوحدة استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية في النصف الأول من الموسم.
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