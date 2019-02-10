رياضة | كعادته.. لقطة خارجة من "راموس" تشعل ثورة بين الريال وأتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كعادته.. لقطة خارجة من "راموس" تشعل ثورة بين الريال وأتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني حالة من الجدل والاستفزاز بين جماهير أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليهم 3-1 في الدوري الإسباني.

وخلف إعجاب سيرجيو راموس على صورة تسخر من أتلتيكو مدريد على "انستجرام" حالة من الغضب بين الجماهير لأنه ظهر في الصورة وهو يحمل طفلًا رضيعًا وفي يده زجاجة حليب، وجرى تعديل الصورة ببرنامج "فوتوشوب"، حيث تم استبدال صورة الرضيع بشعار أتلتيكو مدريد.

وتسخر الصورة من هزيمة أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل واحد وكان راموس من مسجلي أهداف اللقاء، في الدقيقة 42 من ضربة جزاء.

وقال سيرجيو راموس عقب اللقاء: "قدمنا مباراة كبيرة سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، وبالتحديد الدفاعية، حيث لم نمنح الخصم فرصة لخلق الكثير من الفرص.. ريال مدريد ينافس على ثلاث بطولات، وسنستمر في المنافسة حتى آخر لحظة، رغم صعوبة الأمر في الدوري الإسباني بسبب فارق النقاط مع برشلونة".

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من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.