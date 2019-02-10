اونلاين | يلا شوت أون لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي اليوم 10/2/2019 الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت أون لايف| بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وليستر سيتي اليوم 10/2/2019 الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم "الخليج 365"، خدمة البث المباشر لمباراة توتنهام وليستر سيتي وذلك في المواجهة التي تجمعهم ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز 2019.
ويمكن مشاهدة المباراة، على أرضية ملعب "وايت هارت لين" في تمام الساعة 3:30 عصرًا على قنوات "بي إن سبورت2".
ويتطلع توتنهام إلي انتصار مهم أمام نادي ليستر سيتي من أجل استعادة حظوظه في المنافسة من جديد علي اللقب، خصوصًا مع تعثر الليفر، وأيضًا دخول السيتي في المنافسة، وبات الفارق قليل بينه وبين المتصدرين.
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