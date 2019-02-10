شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد في مختلف البطولات العالمية والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقام اليوم الأحد 10 / 2 / 2019، العديد من المباريات الهالمة في مختلف البطولات والدوريات العالمية، أهم المبايات تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

في إطار ذلك يستعرض "السعودية نيوز " مواعيد مباريات اليوم.

الدوري الإنجليزي

(توتنهام – ليستر سيتي) الساعة 3:30

beIN SPORTS HD 2

(مانشستر سيتي – تشيلسي) الساعة 6

beIN SPORTS HD 2

الدوري الأسباني

(ليجانيس – ريال بيتيس) الساعة 1

beIN SPORTS HD 3

(فالنسيا – ريال سوسيداد) الساعة 5:15

beIN SPORTS HD 3

(إشبيلية – إيبار) الساعة 7:30

beIN SPORTS HD 3

(برشلونة – إتلتيك بيلباو) الساعة 9:45

beIN SPORTS HD 3

الدوري الألماني

(فيردر بريمن – أوجسبورج) الساعة 4:30

الدوري الإيطالي

(ساسولو – يوفنتوس) الساعة 7

beIN SPORTS HD 4

( ميلان – كالياري) الساعة 9:30

beIN SPORTS HD 4

الدوري الفرنسي

(مونبيليه – موناكو) الساعة 4

beIN SPORTS HD 6

( نيس – ليون) الساعة 10

beIN SPORTS HD 6

الدوري المصري

(وادي دجلة – الاتحاد السكندري) الساعة 6

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