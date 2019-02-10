شكرا لقرائتكم خبر عن سولشار: جماهير مانشستر سيتى تحب مشاهدة نيمار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - عبر أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، عن رغبته فى مشاركة نجم باريس سان جيرمان نيمار فى مواجهة فريقه، الثلاثاء المقبل، بدوري الأبطال وتحدث عن المقارنات بين كيليان مبابي وماركوس راشفورد.

وذكر سولشار للمراسلين بعد المباراة: "نيمار جيد جداً وجماهيرنا كانت ستحب مشاهدته واللاعبون كانوا سيحبوا اللعب أمامه، أفضل الأشياء أن تختبر نفسك أمام الأفضل".

وتابع: "في وقتي واجهت زيدان، رونالدو، فيجو، ومالديني، كنا نحب مواجهتم، وأنا واثق أنا الجيل الحالي كذلك، نواجه فريق بإمكانيات هائلة".

وأضاف: "راشفورد سيكون لاعباً عالمياً، أحب العمل معه، وأثق أن في باريس ينظرون له كما ننظر لمبابي، على أنه خطر أساسي".

وأكمل: "مبابي صعوده مميز للعالمية ويلعب دائماً مبتسماً ومتحمس، وأتفهم المقارنات بين الثنائي، رأيته على الحقيقة من قبل وأرى راشفورد كل يوم".

وأنهى سولشار حديثه قائلا: "هذا الثنائي سيكون له تأثير هائل خلال العشر سنوات المقبلة، سيضيئون العالم بموهبتهم".

والجدير بالذكر أن نيمار سيغيب عن موقعة الفريقين بداعي الإصابة، كما قد يغيب إيديسون كافاني وماركو فيراتي من صفوف بطل فرنسا.