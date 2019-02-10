الان تتابع حسن معاذ: تعرضت للظلم! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب حسن معاذ، إنه تعرض للظلم من قبل حكم لقاء فريقه أمام الفتح الذي انتهى بفوز الأخير 1-0 يوم أمس السبت، في الجولة 19 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال معاذ إنه لايحمل أي شخص مسؤولية الخسارة أمام الفتح: المواجهة كانت في متناول أيدينا وأهدرنا فرص كان بإمكانها أن تعيدنا للقاء وبالتأكيد ركلة الجزاء قلبت الأمور رأساً على عقب.

وأضاف: الجميع يحترم قرارات المدرب والتشكيل لا يمكن لأحد أن يعلق عليه.

وبخصوص تعرضه للطرد عقب معاذ: البطاقة الأولى لم أفكر فيها كان لابد من إعاقة الهجمة، ولكن البطاقة الثانية ظلمت فيها وشاهدت اللقطة أكثر من مرة.. أعتقد أن الحكم اتخذ قراره بقسوة كبيرة وحرم الفريق من أن أساعده.

وتجمد رصيد الشباب عند النقطة 34 محتلاً المركز الرابع في ترتيب جدول المسابقة.