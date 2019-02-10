شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد سعد سمير عن رحلة الأهلي إلى تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غاب سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رحلة تنزانيا التي بدأت مساء أمس السبت بعد شكوى اللاعب من الإصابة في العضلة الضامة.

وأدى اللاعب جلسة تأهيل في «الجيم» صباح اليوم الأحد على هامش مران الغائبين عن رحلة تنزانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تنزانيا فجر اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة سيمبا المقبلة.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.