قائمة الهلال أمام الاتحاد السكندري بالبطولة العربية

اعتمد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال، قائمة الفريق المشاركة في البطولة العربية لمواجهة الاتحاد السكندري المصري.
ومن بين اللاعبين الأجانب الذين اختارهم ماميتش: ” الأسترالي ديجينيك، وكاريلو، وكارلوس إدواردو، وجوناثان سوريانو، بافيتمبي جوميز ” .
وفي السياق نفسه، قرر المدرب الكرواتي أن يضم في قائمة الهلال: هتان باهبري، ونواف العابد، وعبدالملك الخيبري.
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