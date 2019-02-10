مارتن لاسارتي .. "مصوراتي" الغلابة

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جدة - عمرو شويل جذب الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى الانظار فى مطار القاهرة عندما قام بدرو المصور لالتقاط صور لعمال المهامات فى النادى الأهلى قبل توجه البعثة الى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى البطولة الافريقية . لاسارتى حرص على التقاط الصورة بنفسه فقام بعض المتواجدين فى المطار بالتقاط هذه الصورة اثناء قيادم لاسارتى بدور المصور وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك . يذكر أن الاهلى غادر القاهرة مساء امس متوةجها الى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا التنزانى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا والمقرر لها الثالثة من عصر الثلاثاء المقبل .

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