ميسي يواصل صدارته لقائمة الرواتب الأعلى في العالم

اسماء السيد - لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة الإسباني يتصدر ترتيب قائمة الرواتب الأعلى في العالم ، رغم الإغراءات الكبيرة التي تقدمها كبار الأندية للعديد من نجوم كرة القدم خاصة في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكشف تقرير صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن هيمنة النجوم في إسبانيا ، والذين يلعبون لأندية برشلونة وريال مدريد واتلتيكو مدريد ، وتفوقهم على بقية اللاعبين من حيث الأجور الشهرية .

وشهد ترتيب الرواتب العشرة الأعلى في العالم عن تواجد 5 لاعبين من الدوري الإسباني مقابل لاعبين فقط من الدوري الإنكليزي واثنين من الدوري الفرنسي ولاعب واحد من الدوري الإيطالي.

هذا ويتقاضى ميسي شهرياً نحو 7 ملايين و 300 الف جنيه استرليني منذ نهاية عام 2017 بعدما جدد عقده مع نادي برشلونة لغاية شهر يونيو من عام 2021 ، وهو التجديد الذي فرض على الإدارة الكتالونية تحسين راتبه ليبقى في الصدارة حتى إعلانه اعتزال اللعب .

كما احتفظ المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمركز الوصافة ، بعدما كان أحد بنود عقد انتقاله من نادي ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي بالإبقاء على نفس راتبه الذي كان يحصل عليه في إسبانيا، والبالغ قدره 4 ملايين و 100 الف جنيه استرليني ، وهو الراتب الذي يتقاضاه منذ سنوات ، حيث رفضت الإدارة المدريدية تحسين عقده مما جعله يرحل عن "المرينغي".

ويأتي في المركز الثالث الفرنسي انطوان غريزمان مهاجم نادي اتلتيكو مدريد ، الذي يتحصل على راتب شهري قدره مليونان و 900 الف جنية استرليني ، وهو الراتب الذي رصدته له إدارة النادي نظير اخلاصه لشعار الفريق، و رفضه الرحيل عن صفوفه ، إذ جدد عقده في صيف عام 2017 بعدما كان قريباً من الانتقال إلى نادي برشلونة.

ولا يزال البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان بعيداً عن الصدارة العالمية رغم ان انضمامه إلى النادي الفرنسي كان من اجل منحه الصدارة في كافة المجالات، حيث يحتل المركز الرابع براتب شهري قدره مليونان و 70 الف جنيه إسترليني.

ويحصل الأوروغوياني مهاجم برشلونة على راتب قدره مليونان و 500 الف جنيه إسترليني ، ليكون السادس في الترتيب العالمي بعدما مدد هو الآخر عقده في عام 2017.

ويتواجد سابعاً الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد براتب شهري يبلغ 2.2 مليون جنيه إسترليني ، يليه ثامناً البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة براتب قدره مليونا جنيه إسترليني ، مثله مثل التشيلي اليكسيس سانشيز مهاجم نادي مانشستر يونايتد الذي يتصدر ترتيب الرواتب الأعلى في الدوري الإنكليزي .

وحل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في المركز التاسع ، براتب قدره مليون و 500 الف جنيه إسترليني ، فيما جاء عاشراً الألماني مسعود اوزيل لاعب وسط نادي أرسنال الإنكليزي الذي يتقاضى 1.4 مليون جنيه إسترليني بعدما وافق على تجديد عقده مع النادي اللندني قبل نحو عام.