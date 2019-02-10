شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لسعد سمير بعد غيابه عن رحلة تنزانيا بسبب العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى سعد سمير مدافع الاهلى جلسة تأهيل في «الجيم» صباح اليوم الأحد، على هامش مران الغائبين عن رحلة تنزانيا.
وتخلف سعد سمير، عن رحلة تنزانيا التي بدأت مساء أمس السبت بعد شكوى اللاعب من الإصابة في العضلة الضامة.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فيما كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى تنزانيا فجر اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة سيمبا المقبلة.
ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج تأهيلى لسعد سمير بعد غيابه عن رحلة تنزانيا بسبب العضلة الضامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.