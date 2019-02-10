شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى فى حوار لـ"سوبر كورة": لعبت للأهلى بـ50 ألف جنيه.. ونفسى أرجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مثل الأشباح لا يكل أو يمل، ودائمًا يظهر فى اللحظات القاتلة، تحطمت الأرقام القياسية على صخرة إنجازاته ليصبح واحداً من أشهر الحراس فى تاريخ الكرة الأفريقية والعربية والعالمية، عصام الحضرى صاحب الـ46 عامًا، توقع الجميع إنهاء رحلته مع الساحرة المستديرة بسبب أزمته مع الإسماعيلى، إلا أنه رفض الاستسلام وقاتل حتى أنهى تلك الأزمة لينتقل للنجوم ويعلن عن تحدٍ جديدٍ فى مسيرته، ليفتح السد العالى قلبه لـ"سوبر كورة" ويتحدث عن العديد من الملفات. لمطالعة الحوار كاملًا اضغط هنا ..

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