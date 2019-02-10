الاهلى يخوض أولى تدريباته فى تنزانيا اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق النادي الأهلي عصر اليوم ،الأحد، أول مران له بالعاصمة التنزانية دار السلام إستعداداً للمواجهة الهامة أمام فريق "سيمبا" في الثالثة من عصر بعد غد ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بدافع الفوز وحصد النقاط الثلاثة بهدف الصعود "نظرياً" للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا .
ويخوض الأهلى أول مران اليوم بعدما وصلت بعثة المارد الاحمر فجر اليوم للعاصمة التنزانية دار السلام عقب رحلة طيران شاقة أستغرقت قرابة الـ6 ساعات ، ويخلد اللاعبين للراحة عقب الوصول لتنزانيا ثم يخوض الفريق أول مران على أحدى الملاعب التي لا تبعد عن فندق الإقامة مدة كبيرة ، حيث يتابع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة إجراءات الترتيب للتدريبات وكذلك ملعب المباراة وغيرها من ترتيبات الرحلة.
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