شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يخوض أولى تدريباته فى تنزانيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق النادي الأهلي عصر اليوم ،الأحد، أول مران له بالعاصمة التنزانية دار السلام إستعداداً للمواجهة الهامة أمام فريق "سيمبا" في الثالثة من عصر بعد غد ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بدافع الفوز وحصد النقاط الثلاثة بهدف الصعود "نظرياً" للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويخوض الأهلى أول مران اليوم بعدما وصلت بعثة المارد الاحمر فجر اليوم للعاصمة التنزانية دار السلام عقب رحلة طيران شاقة أستغرقت قرابة الـ6 ساعات ، ويخلد اللاعبين للراحة عقب الوصول لتنزانيا ثم يخوض الفريق أول مران على أحدى الملاعب التي لا تبعد عن فندق الإقامة مدة كبيرة ، حيث يتابع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة إجراءات الترتيب للتدريبات وكذلك ملعب المباراة وغيرها من ترتيبات الرحلة.