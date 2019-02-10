كلوب يشيد بشخصية وعقلية لاعبيه

نادراً ما استحوذ لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدم على العناوين في ليفربول، لكن هدفاً استثنائياً وأداء رائعاً من كافة الأوجه في الفوز 3-0 على بورنموث أمس السبت، أظهر قيمته في فريق المدرب يورغن كلوب متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وما زاد من روعة العرض الذي قدمه فينالدم في الضغط والتمرير والتسجيل هو الحالة التي كان عليها قبل المباراة.

وقال كلوب: “لم ينم في فندق الفريق الليلة الماضية.. كان مصاباً لمدة يومين قبل هذه الليلة، لذا لم يستطع الانضمام إلينا في فندق الفريق”.

وأضاف المدرب الألماني: “مر بكل شيء لا يرغب المرء في المرور به قبل ليلتين من مباراة.. وبعد ذلك قال عقب الخلود للنوم لمدة ساعتين ‭’‬أشعر بأنني على ما يرام، أستطيع اللعب‭’‬”.

وجاء هدف فينالدم بتسديدة متقنة من فوق حارس بورنموث أرتور بوروتس بعدما سيطر اللاعب الهولندي ببراعة على تمريرة طويلة من الظهير الأيسر آندي روبرتسون.

وأظهرت هذه اللعبة جانباً آخر في أداء فينالدم وهو امتلاكه للمسة رشيقة رغم كل القوة التي يلعب بها والجهد الذي يبذله في وسط الملعب.

لكن كلوب ضحك قائلاً إنه “شعر بالقلق من احتمال انتقال العدوى من فينالدم إلى زملائه أثناء الاحتفال بالهدف”.

وقال كلوب: “شعرت بالقلق بعد أن سجل لأن الكل احتضنه”، مضيفاً أن “سلوك فينالدم يعد نموذجاً لتشكيلته التي تتقدم بثلاث نقاط على مانشستر سيتي الذي يواجه تشيلسي اليوم الأحد.

وأضاف كلوب: “شخصية وعقلية هؤلاء اللاعبين هي السبب الوحيد في وجودنا في هذا المكان.. نستطيع دائماً استخدام شخصية وسلوك هؤلاء اللاعبين.. نستطيع الفوز بمباريات وسنفوز.. كم مباراة؟ سنرى”.

وأشاد المدرب الألماني أيضاً بأداء القائد جيمس ميلنر في المباراة السابقة ضد ويست هام يونايتد الإثنين الماضي، قائلاً إنه “أظهر الروح نفسها مثل فينالدم ولعب وهو مريض، سمعت أن البعض انتقد أداء ميلنر الأسبوع الماضي، وهذا شيء مضحك”.

وبعد التعادل مع ليستر سيتي وويست هام، تبدد الفارق الذي يفصل بين ليفربول وسيتي على القمة ولذلك جاء الفوز على بورنموث في وقته.

ومضى كلوب قائلاً: “لدينا توقعات عالية واليوم انتصرنا بطريقة مثيرة للإعجاب، كان هناك أداء رائعاً في الملعب.. الهدف الثالث (من محمد صلاح) كان من طراز عالمي.. أردنا أن يكون هناك رد فعل.. مهمتنا ليست الفوز فحسب ولكن أيضاً تقديم أداء جيد ومقنع”.