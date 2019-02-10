شكرا لقرائتكم كاف يعقد جلسة لسماع مظلمة الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الاتحاد الافريقى اليوم الأحد جلسة إستماع لمسئولى النادى الاسماعيلى بالعاصمة الغانية أكرا للبت فى التظلم الذى تقدم به مسئولو الدراويش ضد عقوبة إقصائهم من دوري الابطال الافريقى .

ويتواجد الثلاثى محمد الكلية أمين صندوق النادى الاسماعيلى ونهاد حجاج المستشار القانونى للدراويش ونصر عزام المحامى فى أكرا عاصمة غانا لحضور جلسة الاستماع التى يعقدها الاتحاد الافريقى اليوم الاحد ، ومن المقرر أن يتم الاستماع لمسئولى الفريقين الذين حضروا المباراة من أرض الملعب للوقوف على صحة تظلم الإسماعيلى من عدمه سعيا لاعادة الفريق لمنافسات البطولة. وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسمياً عن استبعاد الإسماعيلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 ، وكان حكم مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي، ذكر في تقريره أن جماهير الإسماعيلي ألقت حجارة وزجاجات مياه على الحكم المساعد والفريق الضيف خاصة في الدقيقة 86 أثناء تنفيذ لاعب الإفريقي لركلة ركنية.

وأضاف تقرير الحكم إلى أنه فشل في استكمال المباراة ليقرر إلغاءها ويتوجه الفريقان وطاقم الحكام إلى غرف خلع الملابس تحت حماية الأمن لتجنب التعرض للأذى من الجماهير.

وبناء عليه، قررت اللجنة المنظمة للبطولة استبعاد الإسماعيلي من المشاركة في النسخة الجارية وإلغاء نتيجتي المباراتين اللتين لعبهما الدراويش ضد مازيمبي والإفريقي. ويستند مسئولو الاسماعيلى فى تظلمهم للمادة 12 من لائحة الاتحاد الافريقى والتى تنص على وجوب نزول الجماهير لأرض الملعب أو إصابة أحد أفراد الفريق الضيف لإصدار عقوبة الاقصاء من منافسات دوري الابطال الافريقى وهو مالم يتحقق فى مباراة الدراويش مع بطل تونس . وقال إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى والمتحدث الاعلامى للنادى فى تصريحات خاصة : " المادة 12 من قانون العقوبات تنص على ضرورة إقتحام الجماهير لأرض الملعب وإصابة أحد لاعبى الفريق الضيف وهو مالم يحدث فى مباراة الاسماعيلى والافريقى التونسى فضلا عن إمتلاكنا مستندات من النادى التونسى تؤكد على حسن المعاملة والاستقبال لذا سوف نسعى لإستغلالها لإعادة الدراويش لمنافسات البطولة" ويضيف عضو مجلس الاسماعيلى : " الأمر الواقع يؤكد أننا فى الطريق لإعادة الاسماعيلى للبطولة مجدداً فهناك مؤشرات تؤكد إستجابة الكاف لتظلم الاسماعيلى وعلى رأسها إعادة إدراج النادى على موقع الكاف الخاص ببطولة دوري الابطال الافريقى بعد رفعه إثر قرار الاستبعاد والمؤشر التانى تحديد جلسة إستماع لمسئولى الاسماعيلى ".