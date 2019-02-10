شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعرض على جونيور أجاي التجديد 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسئولو الأهلى على النيجيري جونيور أجاي مهاحم الفريق التجديد لمدة 4 مواسم، بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، ويعقد مسئولو الأهلى جلسات متتالية فى الوقت الحالى مع اللاعب لإقناعه بالتجديد على هامش تواجد الفريق فى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل. ونجح الأهلي خلال الساعات الماضية فى تجديد عقود نجمى الفريق على معلول وكريم نيدفيد.

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