شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يحسم موعد عودة مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك إن اللاعب مازال يخضع لبرنامج تأهيلى من إصابة الركبة، وإن الجهاز الطبى لم يتعجل عودته فى الفترة الماضية حتى لا تتفاقم الإصابة.

ورد المصدر ذاته حول إمكانية لحاق مصطفى فتحى بمباراة نصر حسين داى الجزائرى من عدمه بأن الجهاز الطبى للزمالك هو من سيحسم تلك المسألة بعدما أسند جروس المهمة بالكامل لجهاز الفريق الطبى رافضاً أي مجازفة فى عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق.

يذكر أن مصطفى فتحى غاب عن الزمالك طوال الفترة الأخيرة بسبب إصابته فى الركبة ويبذل الجهاز الطبى للفريق بعض المحاولات من أجل لحاقه بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.