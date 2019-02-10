عماد متعب يعلق على تصرف لاعبي الزمالك بعد هدف النجوم

اليوم الجديد

علق عماد متعب مهاجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق على تصرف لاعبي الزمالك مع أيمن حفني عقب هدفه في مرمى النجوم قائلا " تصرف ذكى " .

وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت أن هذا الموقف ذاته حدث معه خلال المشاركة مع الفريق الاحمر أمام وفاق سطيف الجزائرى بالسوبر الإفريقي عندما غاب عن اللعب لفترة طويلة وشارك بعدها واستطاع إحراز هدف وأردت التوجه الى الجهاز الفنى ولكن زملائى بالفريق أوقفونى .

وحقق الزمالك فوزا صعبا على النجوم بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت فى...