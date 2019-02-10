رياضة | قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيره أتلتيك بلباو مساء اليوم الأحد والموافق 10 فبراير 2019 ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

ويخوض فريق برشلونة مباراته مع أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس مساء اليوم الأحد وذلك في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة و10:45 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و11:45 بتوقيت دولة الإمارات.

وستكون مباراة نارية بين الطرفين حيث أن نادي برشلونة يريد خطف الثلاث نقاط والانفراد بصدارة جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني فهو حالياً يحتل المركز الأول برصيد 50 نقطة.

أما فريق أتلتيك بلباو يريد بقوة حصد الثلاث نقاط للتقدم من مراكز وسط الدوري الاسباني حيث يحتل حاليا المركز الثالث عشر وفي رصيده 26 نقطة فقط.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت بنتيجة 1-1 وستكون مباراة البارسا مع أتلتيك بلباو مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق خليل البلوشي.

وهناك عدة قنوات مجانية ستذيع لقاء برشلونة مع أتلتيك بلباو مثل القناة الانجليزية المفتوحة Eleven Sports 1 HD بالإضافة إلى قناة IRIB Varzesh وأيضاً هناك قناة costome sports 2 HD.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الاسباني عبر موقع الخليج 365 الرياضي.