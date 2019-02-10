اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم الأحد 10-2-2019 في الدوري الإسباني (الليجا) رابط مباراة برشلونة HD

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مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم الأحد 10-2-2019 في الدوري الإسباني (الليجا) رابط مباراة برشلونة HD

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على أتلتيك بيلباو في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، على استاد سان ماميس في إطار الجولة 23 من الدوري الإسباني 2018-19، في مباراة قوية ينتظرها عشاق الفريق الكاتالوني بعد الفوز العريض الذي حققه الريال على اتلتيكو في ديربي مدريد بالأمس، كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم الأحد 10-2-2019 في الدوري الإسباني (الليجا) رابط مباراة برشلونة HD

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة برشلونة وبيلباو اليوم، يدخل الفريق الكاتالوني مباراة اليوم وهو قادم من تعادل إيجابي في الكلاسيكو أمام الميرينجي بهدف لكل منهم، وذلك في ذهاب دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، أما في الدوري فظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 50 تقطة وبفارق ست نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 22 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 15 مباراة، وتعادلوا في خمس، وتلقوا هزيمتين، يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو بث مباشر.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم الأحد 10-2-2019 في الدوري الإسباني (الليجا) رابط مباراة برشلونة HD

على الجانب الأخر، كانت آخر مباريات أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني أمام فريق ريال سوسيداد، وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل هدف، واستطاع الفريق أن يحتل المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة، خلف ليفانتي صاحب المركز الثالث عشر والذي يمتلك 27 نقطة، وخاض الفريق حتى الآن 22 مباراة في الليجا حقق الفريق الفوز خمس مباريات وتعادل في 11 مواجهة، وخسر ست مباريات.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم الأحد 10-2-2019 في الدوري الإسباني (الليجا) رابط مباراة برشلونة HD

وسيخوض فالفيردي مدرب البارسا مباراة اليوم بنفس بتغيير طريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي فيرمايلين وبيكيه في قلب الدفاع، وسيدخل سيرجي روبيرتو في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب المدافع الإسباني، بينما سيتكون خط الوسط من الثلاثي، فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش، وسيقود الهجوم الثلاثي كوتينيو، سواريز، ميسي.

وتنقل مباراة اليوم في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي 3 في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر الا الربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

