الان تتابع مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روما- الخليج 365:

يستعد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لخوض تحدي جديد عندما يحل يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على ساسولو على ملعب “مابي” اليوم الأحد الموافق 10-2-2019 لحساب الجولة 23 من بطولة الدوري الإيطالي على أمل مواصلة انتفاضته في آخر جولتين.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

ونجح رونالدو في هز شباك المرمى في آخر مباراتين ليوفنتوس في الكالتشيو، حيث سجل هدف في مرمى لاتسيو، وهدفان في شباك بارما، رافعاً رصيده إلى 17 هدف ومتربعاً على صدارة الهدافين.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

كما انضم الدون إلى سابق الحذاء الذهبي الذي يتصدره غريمه التقليدي ليونيل ميسي نجم برشلونة وصاحب 21 هدف في الدوري الإسباني، فهو يحتل المركز الثالث برصيد 17 هدف، خلف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي يملك 18 هدف في الدوري الفرنسي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

ويبتعد رونالدو عن ميسي بفارق 4 أهداف فقط في الوقت الراهن، وهو أمام فرصة لتقليص هذا الفارق خلال مباراة ساسولو غداً، وذلك في ظل التقارير التي تدعي إمكانية عدم مشاركة البرغوث في مباراة أتلتيك بيلباو كونه ما زال ليس جاهزاً بنسبة 100% على الصعيد البدني، وربما يفضل المدرب إرنستو فالفيردي عدم المخاطرة به مجدداً وإراحته قبل الاستحقاقات المهمة المقبل عليها الفرق.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

وهناك توقعات كبيرة بتسجيل رونالدو هدف على الأقل غداً، فقد أحرز هدفين في مرمى ساسولو خلال مباراة الذهاب، كما أن الأخير يعد من الفرق الضعيفة دفاعياً هذا الموسم، حيث استقبلت شباكه 33 هدف، وهناك 5 فرق فقط تلقت أهداف أكثر من هذا العدد، أضف إلى كل هذا أن النجم البرتغالي اعتاد على التألق بشكل كبير في هذه الفترة من الموسم.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

من جانبه عقد ماسيمليانو أليجري المدير الفنى لفريق يوفنتوس مؤتمرا صحفيا للحديث عن مواجهة ساسولو المقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

وقال أليجري : تشيزني سيحرس المرمى، واحد من بيرناديسكي وديبالا سيشارك اليوم في خط الدفاع سيشارك دي تشيليو مع روجاني، كاسيرس وأليكس ساندرو سيشاركان ، كانسيلو قد يكون ورقة رابحة في المباراة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

وتابع مدرب يوفنتوس قائلا: ديبالا لم يُغير طريقة لعبه ما تغير هو الطريقة التي يلعب بها الباقي حوله.. النجم الأرجنتينى لاعب مسؤول كونه يرتدي القميص رقم 10 وكونه يحمل شارة القيادة في حال غياب كيليني، لقد اعتذر وتم إغلاق الأمر.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

وعن موقف المصابين قال أليجري: بارزالي سيعود للتدريبات مع باقي العناصر هذا الأسبوع، والحالة البدنية للفريق جيدة وستزيد خلال الفترة المقبلة، لدينا بطول لنفوز بها، وفي الوقت المناسب سنفكر في دوري الأبطال.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

وأضاف قائلا: “كانسيلو تطور كثيرًا، عليه أن يواصل التطور، إنه لاعب استثنائي، وعندما يملك الكرة فإنه يصنع الفارق.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

وقال أليجري: مباراة ساسولو لن تكون سهلة، إنهم فريق جيد ولديهم حماس، لدينا 60 نقطة في جدول الترتيب، ونملك أقوى خط دفاع، كانت هناك حالة من عدم الرضا أمام بارما، لكن الدفاع كان جيدًا.. نحن في جزء مهم في الموسم، على الجميع أن يكون في حالة جيدة على المستوى الفني والذهني.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

واختتم تصريحاته قائلا: كاسيرس صفقة جيدة، لقد قدم مباراة جيدة أمام بارما، الدفاع في حاجة للعمل بشكل جماعي، علينا أن نُحسن هذا الأمر.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر في الدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الإيطالي

البطولة: الدوري الايطالي لكرة القدم

المباراة: ساسولو ضد يوفنتوس الأسبوع: 23

الملعب: استاد مابي

الحكم: باولو سيلفيو مازوليني

المعلق : علي محمد علي

التوقيت: اليوم الأحد الموافق 10-2-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Gol TV spain

Sport TV 3

beIN SPORTS HD 4

beIN SPORTS MAX 5 FR

Ziggo Sport Voetbal

Arena Sport 4 HD Cro

CBC SPORT HD

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 2 Belgium