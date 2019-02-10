فوساتي يعيد مهند للأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استهل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مهند عسيري فترة جديدة مع فريقه فور قدوم المدير الفني الجديد الأوروجوياني خورخي فوساتي، حيث التحق بالتدريبات الاستعدادية لمواجهة النصر في 12 فبراير الحالي الموافق الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الـ 20 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فترة من الغياب خلال المرحلة الماضية، بسبب قرار إداري وآخر فني.

وكانت إدارة الأهلي عاقبت عسيري، بسبب خلافه مع المشرف السابق على فريق الكرة الأهلي موسى المحياني منذ الجولات الأولى لدوري المحترفين، وكذلك مع المدير الفني السابق الأرجنتيني بابلو غويدي، بسبب عدم مشاركته في المباريات. وفرض الجهاز الفني عليه أداء تدريبات انفرادية، فيما نشطت محاولات لنقل اللاعب إلى الهلال في صفقة تبادلية لم تكتمل أركانها.