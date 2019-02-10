الفيحاء يعيد هيكلة إدارة الفريق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود الشلهوب إعادة هيكلة الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم، بعد أن قبل اعتذار مدير الكرة محمد الهندي وإداري الفريق جاسر الجاسر، عن عدم تكملة المشوار، حيث اعتمد عضو مجلس الإدارة محمد الدهش مشرفا عاما على الفريق، ومحمد السليمان مديرا للكرة، ومساعد الثبيتي إداريا للفريق.



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