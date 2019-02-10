النشرة الرياضية.. الأهلي يصدر بيانا ناريا.. الزمالك يُطالب بزيادة مشجعيه أمام نصر حسين داي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأحدث الأخبار الرياضية التي حدثت يوم السبت 9 فبراير 2018.
رسميًا.. الأهلي يُمدد عقدي علي معلول وكريم نيدفيد
الزمالك يُطالب بزيادة مشجعيه أمام نصر حسين داي الجزائري
شكوى رئيس الزمالك واتحاد الكرة ومقاطعة البطولة العربية.. 8 قرارات نارية لمجلس الأهلي
لاسارتي يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني
وحدة "ميدو" يزحف نحو مربع الذهب بالدوري السعودي
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