رياضة | الصليبي يهدد أحلام نجم الأهلي الشاب

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تأكد إصابة أحمد أشرف قائد فريق النادي الأهلي ومنتهب الشباب مواليد 2001، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال المشاركة مع فريقه في مباراة أمام بيراميدز سبورت، والتي أقيمت الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة 25 من دوري الجمهورية.

وكان اللاعب خضع لفحص طبي، عقب المباراة التي انتهت لصالح المارد الأحمر، لتُثبت الأشعة تعرض اللاعب لقطع بالرباط الصليبي، وضرورة خضوعة لجراحة عاجلة بالساعات المقبلة.