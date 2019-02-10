اتحاد القدم يغفل تأشيرات حكام الهلال والباطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أنقذت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض والهيئة العامة للرياضة الاتحاد السعودي لكرة القدم من ورطة، وأسهم في إلحاق طاقم التحكيم الهولندي بإدارة مباراة الهلال ومضيفه الباطن أمس الأول في الجولة الـ19 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في حفر الباطن، وذلك بعد أن وقع اتحاد الكرة في موقف محرج، بسبب عدم إصداره تأشيرات للدخول للسعودية لطاقم الحكام بقيادة كيفين بلوم ومساعديه باس فان دونجن ويوهان بالدر جوست، والحكم الرابع فان زويلين قبل الوصول إلى الرياض.

وتدخلت الهيئة العامة للرياضة في وقت قياسي، لإنقاذ اتحاد الكرة من الورطة التي كادت تكلفه الكثير، نتيجة غياب التنسيق بين أجهزته الإدارية الداخلية، حيث تواصلت هيئة الرياضة مباشرة مع مسؤولي الجوازات في مطار الملك خالد الدولي، ليتم إصدار تأشيرات دخول فورية للطاقم.

يذكر أن المباراة التي انتهت بفوز مثير للهلال 3-2، شهدت دقائقها الأخيرة احتجاجات متواصلة من قبل لاعبي الباطن وجهازيه الإداري والفني، اعتراضا على هدف الهلال الثالث الذي سجله الفرنسي قوميز، بحجة أن الكرة لامست يده قبل أن تدخل مرمى الحارس البرازيلي أدريانو فاتشيني الذي كان أكثر اللاعبين غضبا واحتجاجا على الحكم.