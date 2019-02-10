شكرا لقرائتكم إصابة الركبة تمنع مصطفى فتحى من المشاركة فى مباريات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك إن اللاعب مازال يخضع لبرنامج تأهيلى من إصابة الركبة وإن الجهاز الطبى لم يتعجل عودته فى الفترة الماضية حتى لا تتفاقم الإصابة.

ورد المصدر ذاته حول إمكانية لحاق مصطفى فتحى بمباراة نصر حسين داى الجزائرى من عدمه بأن الجهاز الطبى للزمالك هو من سيحسم تلك المسألة بعدما أسند جروس المهمة بالكامل لجهاز الفريق الطبى رافضاً أي مجازفة فى عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق.

يذكر أن مصطفى فتحى غاب عإن الزمالك طوال الفترة الأخيرة بسبب إصابته فى الركبة ويبذل الجهاز الطبى للفريق بعض المحاولات من أجل لحاقه بمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستقام الأربعاء المقبل، فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.