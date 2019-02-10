شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفرج عن المكافآت بعد الفوز على دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة بتروجت إعادة المكافآت للاعبين بعد الفوز الذى حققوه على وادى دجلة بهدف مقابل للاشئ فى الجولة الـ22 للدورى وهو ما رفع رصيد الفريق البترولى إلى 18 نقطة .

ورغم استمرار الفريق البترولى فى المركز الأخير بجدول الترتيب ، إلا أن إدارة بتروجت رأت تحفيز اللاعبين بعودة المكافأت قبل المواجهة الحاسمة أمام حرس الحدود الجمعة المقبل فى الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة .