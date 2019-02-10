شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفرج عن المكافآت بعد الفوز على دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة بتروجت إعادة المكافآت للاعبين بعد الفوز الذى حققوه على وادى دجلة بهدف مقابل للاشئ فى الجولة الـ22 للدورى وهو ما رفع رصيد الفريق البترولى إلى 18 نقطة .
ورغم استمرار الفريق البترولى فى المركز الأخير بجدول الترتيب ، إلا أن إدارة بتروجت رأت تحفيز اللاعبين بعودة المكافأت قبل المواجهة الحاسمة أمام حرس الحدود الجمعة المقبل فى الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة .
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