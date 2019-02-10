شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إلغاء خاصية الحكم الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس اتحاد الكرة، اقتراحا بالغاء خاصية الحكم الخامس في الدوري المصري، لعدم جدواها وتسببها في إثارة المشاكل في المباريات إلي جانب التكلفة المالية علي الجبلاية .

ومن المرجح ان يتم الغاءها خلال الفترة المقبلة ، حيث بدأ المجلس في اتخاذ خطوات جادة لتطبيق تقنية الفيديو عقب مباريات بطولة آمم افريقيا التي تستضيفها مصر خلال القترة من 21 يونيو الي 19 يوليو المقبلين.