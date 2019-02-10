أهداف السبت.. حفني يعود بعد غياب.. وصلاح يواصل هوايته المفضلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 9 فبراير 2018، بمختلف البطولات. الدوري الإنجليزي ثلاثية ليفربول في بورنموث أهداف مباراة هدرسفيلد تاون وأرسنال الدوري الإسباني أهداف مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد الدوري المصري هدف الزمالك أمام النجوم

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