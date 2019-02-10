اونلاين | كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو.. بث مباشر اليوم مباراة برشلونة.. شاهد مباراة ميسي لايف hd

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كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو.. بث مباشر اليوم مباراة برشلونة.. شاهد مباراة ميسي لايف hd
تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني.
ويمكن مشاهدة المباراة، على ملعب "سان ماميس" في تمام الساعة 9:45 مساءً على قنوات "بين سبورت".
ويدخل برشلونة مباراة أتلتيك بلباو باحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد توقف قطار انتصاراته المتتالية في الليجا، بمحطة فالنسيا الجولة الماضية، عندما خرج بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في معقله "كامب نو".
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