رياضة | لجنة القيم بالجبلاية تتوعد رئيس الزمالك

تنتظر لجنة القيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار محمد عبده صالح، خضوع رئيس نادي الزمالك، للتحقيقات اليوم فيما هو منسوب إليه بإساءة مجلس إدراة النادي الأهلي، بالفترة الأخيرة.

وكانت اللجنة حددت صباح اليوم الأحد، موعدًا للتحقيق مع رئيس نادى الزمالك، فى الشكوى المقدمة ضده من النادى الأهلى، بسبب هجومه المستمر على إدارة النادى الأحمر، واتهامهم بالحصول على هدايا.

وهددت اللجنة رئيس الزمالك، بصدور قرارات ضده في حالة عدم حضوره التحقيقات، وإعتبار الاتهامات الموجهة له مؤكدة، خاصةً أنه لم يحضر للدفاع عن نفسه.

وأكدت اللجنة لرئيس الزمالك، أنها لن تتهاون ولن ترضخ بشأن قرارتها وعليه الحضور للتحقيق معه خاصةً أنها لن تقبل بأي خروج عن النص بالفترة المقبلة.

رئيس الزمالك أعلن خلال وجوده خلال اجتماع روؤساء أندية الدورى الممتاز، الأربعاء الماضي أنه لن يحضر أى تحقيق فى لجنة القيم، وأن لا أحد داخل الجبلاية يستطيع تحويله للجنة.